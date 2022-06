Dr. Thorsten Thiel wird neuer Geschäftsführer der Asklepios Medical School (FOTO)

- Campus der renommierten Semmelweis Universität bildet Medizinstudierende aus

- Vorgänger Dr. Christoph Jermann geht in den Ruhestand



Zum 1. Juni 2022 hat Dr. Thorsten Thiel die Geschäftsführung der gemeinnützigen

Asklepios Medical School GmbH übernommen. Er folgt auf Dr. Christoph Jermann,

der altersbedingt ausscheidet. Die Asklepios Medical School GmbH gehört zum

Asklepios Konzern und betreibt den Asklepios Campus Hamburg (ACH). Der Asklepios

Campus Hamburg bietet als deutsche Niederlassung der Medizinischen Fakultät der

ungarischen Semmelweis Universität Medizinstudierenden die Möglichkeit, den

klinischen Teil ihres Studiums in Hamburg zu absolvieren. Die praktischen

Lehreinheiten erfolgen in erster Linie in den sieben großen Asklepios Kliniken

in Hamburg.