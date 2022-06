Dr. Daniel Koller, Leiter Investment Team BB Biotech bei Bellevue Asset Management, stellt in der Smart Investor-Ausgabe Juni 2022 fünf Biotech-Aktien mit enormen Renditepotenzial in den nächsten Jahren vor.

Zu Kollers Auswahl zählt zudem ein Spezialunternehmen, das an einer Therapie auf Basis des Genome Editings arbeitet. Wenn dieses Produkt 2023 den Sprung in den Markt schaffen würde, könnte das Unternehmen jährliche Spitzenumsätze im Milliardenbereich erzielen, so Koller in seinem Smart Investor-Gastbeitrag .

Außerdem in der Auswahl von Biotech-Aktien-Experte Koller: Ein Marktführer bei den siRNA-basierten Medikamenten und zwei Unternehmen, die sehr vielversprechende Therapien gegen Krebs in der Pipeline hätten.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion