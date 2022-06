Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.

Das Clinton-Projekt befindet sich etwa 20 km südwestlich der Stadt Megantic, unmittelbar nördlich der Grenze zu Maine und erstreckt sich über eine etwa 20 km lange vorteilhafte Stratigraphie des Clinton-River-Vulkangürtels. Seit Beginn der Exploration zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Grundstück im Rahmen mehrerer Explorationsprogramme erkundet. Seit 1953 wurden 62.354 Meter Bohrungen in 297 Löchern durchgeführt.

Das Clinton-Projekt ist bereits umfangreich exploriert worden. Fancamp hat Zugriff auf 60.000 Meter an historische Bohrungen. Das Unternehmen ist von den Ergebnissen sehr ermutigt und plant weitere Bohrungen, um die Größe, den Gehalt und die Kontinuität der kupferhaltigen Linsen besser beurteilen zu können.

Bohrloch CLDD-22-02 lieferte 3,15 m mit 3,30 % Cu und 12,64 g/t Ag, womit die historische Linse „A“ um weitere 100 Meter entlang des Streichens und bis in eine Tiefe von 50 Metern unter der Oberfläche erweitert wurde. Loch CLDD-22-03 ergab 2,00 m @ 0,54 % Cu. Die Ergebnisse einer weiteren Bohrung stehen noch aus. Insgesamt wurden im Februar und März dieses Jahres 1.294 Meter gebohrt.

Mit sechs Winterbohrlöchern, die von Februar bis März auf dem fortgeschrittenen Kupfer-VMS-Projekt Clinton in Quebec gebohrt wurden, hat Fancamp Exploration Ltd. ( TXSV:FNC; FRA: 3F9 ) die bis dato bekannten Grenzen der Mineralisierung erfolgreich erweitert. In zwei Bohrungen (CLDD-22-02 und CLDD-22-03) wurden hochgradige Kupferwerte durchteuft.

