GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beruft wegen der Affenpocken-Fälle in zahlreichen Ländern den Notfallausschuss ein. Der Expertenrat entscheidet, ob es sich - wie beim Coronavirus - um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC) handelt./oe/DP/nas

WHO ruft wegen Affenpocken Notfallausschuss ein

