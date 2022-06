Auchan Romania startet Scan & Go mit Technologie von shopreme

Graz/Bukarest (ots) - Grazer Scan & Go Anbieter ist führend in Europa und

erschließt nun Osten



Auchan Retail Romania führt Scan & Go ein und setzt damit den Prozess der

Digitalisierung seiner Filialen fort. Der Self-Scan-Service ist für Kunden über

die Auchan App verfügbar. Das Projekt startet mit einer Pilotphase im Auchan

Hypermarkt Drumul Taberei in Bukarest und wird schrittweise in allen

Hypermärkten und MyAuchan Convenience Stores verfügbar sein.



Seit diesem Monat können MyCLUB Auchan User ihr eigenes Smartphone zum Scannen

ihres Einkaufs nutzen und so erheblich Zeit an der Kasse sparen. Mit der Auchan

App, die kostenlos bei Google Play und im App Store verfügbar ist, können Kunden

den Barcode aller in der Filiale verfügbaren Produkte scannen. Die App berechnet

den Gesamtwert des Warenkorbes in Echtzeit und gibt Kundinnen und Kunden so

volle Kontrolle über anfallende Kosten. Auch die verdienten MyClub Benefits

werden am Ende des Einkaufs angezeigt.