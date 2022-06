Grupa Pracuj übernimmt softgarden, einen der führenden HR-Tech-Anbieter in Deutschland

Berlin (ots) - Grupa Pracuj hat einen Vertrag zur Übernahme von 100% der Anteile

an softgarden unterzeichnet, einem der deutschen Marktführer für

Talent-Gewinnungs-Systeme. Es handelt sich um die größte internationale

Übernahme der vergangenen Jahre durch ein polnisches Tech-Unternehmen in

Deutschland sowie in der DACH-Region. Die Transaktion hat einen Wert von fast

118 Mio. EUR.



Grupa Pracuj auf neuen Märkten





Mit der Übernahme eines der Key Player auf dem deutschen Markt hat die GrupaPracuj ihre Position als führendes HR-Tech-Unternehmen in Mittel- und Osteuropagefestigt. Neben der Schlüsselposition auf dem Heimatmarkt hat softgardenStrukturen in anderen DACH-Märkten aufgebaut und verfügt über das Potenzial, inweiteren europäischen Ländern zu wachsen. Mit der Übernahme eines führendendeutschen Unternehmens baut die Grupa Pracuj ihr digitales Technologie-Ökosystemfür HR konsequent aus. Das Ökosystem umfasst derzeit die Jobbörsen Pracuj.pl,the:protocol, Dryg.pl und Robota.ua sowie Systeme zur Unterstützung vonArbeitgebern bei der Rekrutierung und Entwicklung von Mitarbeitern nach demSaaS-Modell (Software as a Service): eRecruiter und Worksmile, eine Plattformfür Benefits."Unsere Erfahrungen in internationalen Expansionsprozessen zeigen, dass esentscheidend ist, mit einem lokalen Marktführer und einem effizienten sowieengagierten Managementteam zusammenzuarbeiten," sagt Przemyslaw Gacek, CEO derGrupa Pracuj. "softgarden erfüllt diese beiden Kriterien. Das Unternehmen isteiner der größten Akteure in Deutschland, auch in anderen europäischen Länderntätig und sorgt Jahr für Jahr für Wachstum. Durch die Investition in einUnternehmen mit einem soliden Kundenstamm, einem effizienten Managementteam undeiner sehr guten Geschäftsentwicklung gehören wir ab sofort zur ersten Liga derAnbieter innovativer Recruitinglösungen in Deutschland, mit hohemWachstumspotenzial und der Möglichkeit, das Geschäft auf andere Märkteauszudehnen."Einer der Marktführer in Deutschlandsoftgarden ist Anbieter eines Systems zur Talentgewinnung. Das Unternehmenbietet Lösungen fürs Bewerbermanagement, für das Erstellen von Karriereseitenund das Generieren von Arbeitgeberbewertungen sowie für Mitarbeiterempfehlungen.Zu den Lösungen von softgarden gehört auch ein Multiposting, das es möglichmacht, automatisiert Stellenanzeigen auf vielen Jobbörsen gleichzeitig zuveröffentlichen. Die softgarden-Services werden von insgesamt 1.700Arbeitgebern, vor allem aus Deutschland, aber auch aus der übrigen DACH-Regionund einigen weiteren europäischen Ländern genutzt. Das Team besteht aus mehr als140 hochkarätigen Spezialisten, die auch nach der Übernahme die Produkte und