Macron wirbt vor Wahl um Stimmen - Stillstand und Blockade verhindern

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor der Endrunde der Parlamentswahl die Bevölkerung beschworen, ihm eine klare Mehrheit für die nächste Regierungsperiode zu geben. "Wir brauchen eine solide Mehrheit, um für Ordnung zu sorgen, sowohl außerhalb als auch innerhalb unserer Grenzen", sagte Macron am Dienstag in Paris. "Nichts wäre schlimmer, als eine französische Unordnung zur globalen Unordnung hinzuzufügen."

In der zweiten Wahlrunde am Sonntag entscheidet sich, ob Macron sich weiter auf eine absolute Mehrheit seines Mitte-Lagers im Parlament wird stützen können. Dies ist nach dem Ergebnis der ersten Runde fraglich. Demnach wird das von angeführte Linksbündnis deutlich an Macht gewinnen.