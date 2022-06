Konstantinos Vasiadis So wächst ein Unternehmen im Bereich Retourenwaren (FOTO)

Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Mitgründer und Geschäftsführer

der Elvinci.de GmbH. Seine jahrelange Erfahrung im Import-Export-Geschäft nutzt

er für den erfolgreichen Vertrieb von Zweite-Wahl-Artikeln und Retourenwaren.

Der Experte weiß, was beachtet werden muss, damit ein Unternehmen in dieser

Branche wächst.



Trotz der starken Belastungen aufgrund globaler Krisen und steigender

Inflationsrate ist die Wirtschaftslage in Deutschland gut. Für das aktuelle

Wirtschaftsjahr wird erneut ein leichter Anstieg des Bruttoinlandsprodukts

vorausgesagt. Unternehmen aus der Produktion und dem Handel profitieren davon.

Um langfristig wirtschaftlich, aber vor allem konkurrenzfähig, agieren zu

können, ist die Warenverfügbarkeit für diese Unternehmen ein entscheidender

Faktor. Da bleibt es nicht aus, dass durch Überproduktionen, Rücksendungen und

Ähnliches Ressourcen gebunden werden und in der Folge Kosten entstehen.

Konstantinos Vasiadis ist bereits seit 1989 im Import-Export-Geschäft tätig und

hat sich auf eine ökonomische Lösung dieses Problems nach dem Maximalprinzip

spezialisiert.