So sinnvoll ist eine Core-Satellite-Strategie

Dazu kommen die sogenannten Satelliten-Investments. Diese können Einzelaktien, Kryptowährungen, Immobilien oder sonstige Asset Klassen sein. Der Satelliten-Anteil ist auf 20 Prozent begrenzt, um das Gesamtrisiko des Portfolios nicht zu überdehnen. Der große Vorteil an der Strategie liegt darin, dass Ihnen als Anleger eine Struktur zur Verfügung steht, innerhalb derer Sie einen robusten Vermögensaufbau mit individuellen Investments ergänzen können, ohne den langfristigen Erfolg Ihrer Geldanlage zu gefährden. Wer z.B. für die Zukunft der Kinder spart, sollte das Risiko in jedem Fall beschränken.

Im Grundansatz funktioniert die Strategie folgendermaßen: Sie investieren 80 Prozent Ihres Vermögens in einen breit gestreuten, soliden Portfoliokern. Dieser kann z.B. aus einem ETF-Portfolio bestehen, das den globalen Aktienmarkt abbildet und zusätzlich einen Anleihenanteil zur Dämpfung der Volatilität enthält.

Am Ende des Tages wird die Realität zwischen diesen beiden Ansätzen liegen, weshalb sich die Core-Satellite-Strategie zu einem Erfolgskonzept etabliert hat. Anleger setzen dabei auf ein breites Fundament (ETF-Portfolio auf den Weltmarkt) und ergänzen diesen Portfoliokern (Core) um Nischeninvestments in „risikoreichere“ Anlageklassen. Wie das Modell genau funktioniert, zeigen wir Ihnen jetzt.

Aus dem Grund gelingt es aktiven Fondsmanagern auch nicht, den Markt langfristig zu schlagen. Auf einen Anlagehorizont von 1-3 Jahren gesehen, ist das öfter möglich als bei einem Zeitraum von 10 Jahren. Im US-Markt gelingt es über 95 Prozent der Fondsmanager nicht, ihre Benchmark zu schlagen – das hat eine Studie der Wharton School of Finance in 2020 herausgefunden. Passives Investieren lautet demnach die Devise für erfolgreiche Geldanlage. Anleger sollen sich ein globales ETF-Portfolios suchen und mit diesem einfach nur den Märkten folgen.

Was ist eine Core-Satellite-Strategie?

Breit gestreut in den Weltmarkt investieren und trotzdem ein wenig Individualität in das eigene Portfolio bringen? Ob mit Krypto Assets, Immobilien oder Einzelaktien – eine Core-Satellite-Strategie ermöglicht Anlegern eine smarte Optimierung des Risikoprofils durch Anpassung der Portfoliostruktur. Im nachfolgenden Beitrag zeigen wir Ihnen, wie die Strategie funktioniert und für welche Anleger sie sich besonders eignet.

So sinnvoll ist eine Core-Satellite-Strategie

