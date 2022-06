SOPHiA GENETICS erhält CE-IVD-Zertifizierung für seine SOPHiA DDM(TM) Plattform

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boston und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH),ein führendes Unternehmen im Bereich der datengesteuerten Medizin, gab heute aufder ESHG-Konferenz in Wien bekannt, dass es die CE-IVD-Zertifizierung für dieAnalysefunktionen seiner Cloud-basierten SOPHiA DDM(TM)-Plattform, eineErgänzung für diagnostische Anwendungen, erhalten hat. Mit dieser Zertifizierungist die SOPHiA DDM(TM)-Plattform nun IVD-kompatibel und unterstützt alleAnwendungen und Module, die für diagnostische Zwecke in der Europäischen Unionund anderen Märkten, die diese Zertifizierung anerkennen, entwickelt wurden.Die SOPHiA DDM(TM)-Plattform hat bereits die Analyse von einer Milliongenomischer Profile ermöglicht. Heute ist sie eine zentrale Plattform fürPartner aus der Gesundheits- und Biopharmaindustrie, die ihre Anwendungen ineinem regulierten Raum und mit einem dezentralen Zugriffsmodus betreiben unddabei die Reichweite der SOPHiA-Community nutzen können. Die SOPHiA DDM(TM)Plattform, die auf den firmeneigenen Deep-Learning-Algorithmen basiert,unterstützt modernste Onkologie-Technologien, darunter fünf CE-IVD SOPHiADDM-Anwendungen, darunter die neu registrierte SOPHiA DDM(TM) Dx HomologousRecombination Deficiency (HRD) Solution und SOPHiA DDM(TM) Dx RNAtarget OncologySolution."Wir haben SOPHiA GENETICS mit dem Ziel gegründet, die globale Plattform zusein, die es Fachleuten im Gesundheitswesen ermöglicht, ihr Fachwissen zu nutzenund weltweit zusammenzuarbeiten - und so das Versprechen einer datengesteuertenMedizin in großem Maßstab zu verwirklichen", erläuterte Dr. Jurgi Camblong,Mitgründer und CEO von SOPHiA GENETICS. "Die CE-IVD-Zertifizierung für dieseIVD-Anwendungen ist ein Meilenstein, der die Qualität und Zuverlässigkeitunserer SOPHiA DDM(TM)-Plattform widerspiegelt. Dies wird uns helfen, dieBedürfnisse unserer Partner im Gesundheitswesen in der EU zu erfüllen, die dieproprietären Algorithmen von SOPHiA GENETICS für den klinischen Gebraucheinsetzen wollen."Die Unterstützung der CE-IVD-Zertifizierungen durch die SOPHiA DDM(TM)-Plattformzeigt das Engagement von SOPHiA GENETICS bei der Bereitstellung präziser undzuverlässiger Lösungen für mehr als 790 führende Gesundheitseinrichtungen inaller Welt. Die SOPHiA DDM(TM)-Plattform nutzt die kollektive Intelligenz, dievon SOPHiA GENETICS globalem Netzwerk von Partnern gesammelt wird. Angehörigeder Gesundheitsberufe können die standardisierten datengesteuerten medizinischenAnwendungen bedenkenlos in ihre Routineabläufe in der EU einbeziehen - zum Wohle