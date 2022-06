Wirtschaft EU-Streit über CO2-Grenzausgleich bahnt sich an

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Der aktuelle Kompromissvorschlag der französischen Ratspräsidentschaft zum geplanten CO2-Grenzausgleich (CBAM) ignoriert zentrale Forderungen der Bundesregierung. Das geht aus dem Dokument hervor, über das die "Welt" berichtet.



Am 28. Juni werden die EU-Umweltminister über den CO2-Grenzausgleich beraten, der Teil des Klimapakets "Fit for 55" ist. Im Vorfeld beraten die EU-Botschafter am Mittwoch über das Papier, um das Ministertreffen vorzubereiten. Die Positionen der Bundesregierung zu CBAM, die Berlin im Mai an die französische Ratspräsidentschaft übermittelt hatte, tauchen in dem französischen Kompromisspapier nicht auf.