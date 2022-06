DAX – Crashartige Züge

Seit fünf Handelstagen kennt der DAX nur eine Richtung: Abwärts! Es ist aber keineswegs eine bröckelnde Bewegung, sondern erinnert vielmehr an einen Crash, so wie dies nach Kriegsbeginn oder zum Start der Corona-Pandemie zu beobachten war. Der Unterschied zu den vorgenannten Kursstürzen besteht allerdings darin, dass die Umsätze auf niedrigem Niveau verharren. Das muss nicht zwingend ein positives Merkmal sein, da die Kurse auch ohne Umsatzanstieg fallen können. Allerdings zeigt es auch, dass bislang noch kein nachhaltiger Verkaufsdruck aufgekommen ist. Die Indikatoren geben derzeit widersprüchliche Signale. Während der MACD-Indikator gerade erst ein Verkaufssignal generiert hat, sind die anderen Indikatoren zuletzt in die überverkaufte Zone gelaufen. Gestern hat der DAX das Tief vom Mai unterschritten. Damit hat sich weiteres Abwärtspotenzial bis an das Märztief eröffnet.

