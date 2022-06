AIP WIRD EIGENTÜMER VON ALUMINIUM DUFFEL

Duffel, Belgien (ots/PRNewswire) - American Industrial Partners Capital Fund

VII, L.P. ("AIP") hat gestern über ein verbundenes Unternehmen das Eigentum an

dem Aluminiumwalzwerk in Duffel, Belgien ("Aluminium Duffel"), erworben. Die

Übernahme wurde durch den einvernehmlichen Kauf und Verkauf von 100 % der Aktien

von Aluminium Belgium BV, der Muttergesellschaft von Aluminium Duffel, durch AIP

vom Eigentümer dieser Aktien, Ecnavla 8 UK Ltd, einem britischen Unternehmen,

abgeschlossen.



Geert Vannuffelen, General Manager von Aluminium Duffel, erklärte: "Der heutige

Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens.

Wir freuen uns darauf, unter der neuen Eigentümerschaft von AIP weiterzumachen,

die sich für eine nachhaltige Zukunft unseres Unternehmens einsetzt. Wir freuen

uns über die Schritte, die AIP unternommen hat, um weiter in das Unternehmen zu

investieren, was ihr Engagement zeigt, das volle Potenzial unserer Anlage

auszuschöpfen."