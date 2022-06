GENF (dpa-AFX) - Der Schweizer Luftraum ist am Mittwochmorgen für Verkehrsflugzeuge gesperrt worden. Grund war eine technische Störung bei der Flugsicherung, wie das zuständige Unternehmen Skyguide in Genf mitteilte. Das IT-Netzwerk sei betroffen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Sperre werde bis zur Behebung des Problems aufrechterhalten. Wie lange das dauern sollte, war vorerst unklar./al/DP/stk

Störung in der Flugsicherung - Schweizer Luftraum gesperrt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer