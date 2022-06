Tocvan meldet Abschluss einer Privatplatzierung und schließt Termsheet für eine Finanzierung in Höhe von 5,125 Mio. Dollar ab

Calgary, Alberta - 15. Juni 2022 - Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem institutionellen Investor ein Termsheet in Verbindung mit einer geplanten Finanzierung in Höhe von 5.125.000 CAD (die „geplante Finanzierung“) abgeschlossen hat. Die Bedingungen der Finanzierung werden bekannt gegeben, sobald die Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen wurde, was bis spätestens 30. Juni 2022 erwartet wird. Das Unternehmen hat zugestimmt, eine rückzahlbare Due-Diligence-Anzahlung in Höhe von 75.000 CAD durch die Ausgabe von 81.522 Stammaktien des Unternehmens (die „Hinterlegungsaktien“) zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,92 Dollar pro Stammaktie zu leisten.

Die Hinterlegungsaktien und die Wertpapiere werden im Rahmen der geplanten Finanzierung gemäß Rule 72-503 – Distributions Outside Canada der Ontario Securities Commission an einen institutionellen Investor im Vereinigten Königreich ausgegeben und sind daher nicht an eine gesetzliche Haltedauer im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen gebunden.

„Im letzten Jahr war es unser Ziel, mit einem institutionellen Investor zusammenzuarbeiten, der das Potenzial unserer Projekte in Sonora erkennt und Teil unserer nächsten Wachstumsphase sein möchte“, erklärt CEO Brodie Sutherland. „Eine Investition dieser Größenordnung stellt sicher, dass wir unsere beiden Projekte in den nächsten zwei Jahren und darüber hinaus aktiv abbohren und weiterentwickeln können. Dies ist eine große Bestätigung für unser Team und die harte Arbeit, die es geleistet hat. Für unser weiteres Wachstum ist es entscheidend, einen Investitionspartner zu haben, der sich für den Bergbau begeistert und eine Erfolgsbilanz vorweisen kann. Wir freuen uns darauf, unsere Bohrkampagne bei Pilar fortzusetzen und Picacho in Richtung eines ersten Bohrprogramms weiterzuentwickeln.“

Abschluss einer Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 243.500 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,82 CAD pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 199.670 CAD erzielt hat (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie aus dem Kapital des Unternehmens zum Preis von je 1,40 CAD, vorbehaltlich der unten beschriebenen Bestimmung hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls der Warrants.