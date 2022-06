FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank (Fed) dürfte der Dax einen weiteren Erholungsversuch starten. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung am Mittwoch signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,76 Prozent auf 13 405 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,7 Prozent fester erwartet. Die Nervosität bleibt aber hoch.

Die Frage am Markt lautet, ob die Fed den Leitzins am Abend um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird. Der für Aktienanleger schlechtere Fall eines größeren Zinsschrittes könnte in den Kursen schon vorweggenommen sein, heißt es bei Experten.