Devisenmarkt: Japan zeigt sich zunehmend besorgt

Zuletzt war dieses Phänomen, inverse Zinskurve genannt, vor etwa zwei Monaten aufgetreten. Es gilt als Vorbote für eine Rezession. Offenbar befürchten Investoren, dass die US-Notenbank (Fed) mit drastischen Zinserhöhungen die Konjunktur abwürgt. Denkbar ist auch, dass die Verbraucher angesichts der hohen Inflation in einen Käuferstreik gehen.

Am US-Anleihemarkt wurde vorgestern wieder ein Signal für eine bevorstehende Rezession der US-Wirtschaft gesendet. 2-jährige Staatsanleihen warfen zum Handelsschluss mit 3,3667 % so viel ab wie zuletzt im Dezember 2007 und mehr als ihre 10-jährigen Pendants. Diese rentieren bei 3,362 % (der höchste Stand seit April 2011).

Lassen die Verbraucher die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen?

Die Verbraucherstimmung ist jedenfalls bereits auf das niedrigste Niveau seit 1980 gesunken. Wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte, sank das Barometer für die Konsumlaune im Juni auf 50,2 Zähler, von 58,4 Punkten im Mai.

Die Aussichten für die kommenden Monate schätzten die Konsumenten dabei so schlecht ein wie seit Mai 1980 nicht mehr. Das Teil-Barometer zur Bewertung der aktuellen Lage fiel sogar auf ein Rekordtief. Schuld daran dürften auch die in den USA zuletzt massiv gestiegenen Benzinpreise sein, welche die Kauflaune dämpfen.

Notenbanken wollen entschieden handeln

Die Notenbanken stecken daher in einer Zwickmühle. Bekämpfen sie die hohe Inflation nicht, kann ein Konsumeinbruch zu einer Rezession führen. Nehmen sie den Kampf gegen die Inflation durch stark steigende Zinsen auf, bremst dies Investitionen, was womöglich ebenfalls in einer Rezession endet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss aus Sicht eines ihrer führenden Vertreter bei dem in Aussicht gestellten zweiten Zinsschritt im September einen Gang hochschalten. „Im Herbst, konkret im September, werden wir die Zinssätze weiter erhöhen, und hier sehe ich eindeutig die Notwendigkeit, das Tempo zu beschleunigen“, sagte der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir am Montag dieser Woche. Dann solle eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte erfolgen.

Ähnlich äußerte sich gestern sein niederländischer Amtskollege Klaas Knot. Wenn sich die wirtschaftliche Lage im Vergleich zu heute nicht ändere, müsse die Anhebung stärker ausfallen als um 0,25 Prozentpunkte, sagte das EZB-Ratsmitglied in einem Interview der französischen Zeitung „Le Monde“. Das nächste Level wäre dann eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte