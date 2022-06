Wie macht man an der Börse ein kleines Vermögen? Geht es nach André Kostolany, indem man an ein großes einsetzt. Aber der Altmeister der erfolgreichen Spekulation hat neben seinen doppelbödigen Aphorismen auch wertvolle Ratschläge für Investoren zur Hand: „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“ Am Aktienmarkt arbeitet die Zeit also für den, der Zeit mitbringt. Welche Aktien für eine langfristige Strategie am besten geeignet sind, das will die Redaktion des Anlegermagazins Der Aktionär wissen: Sie packt zehn internationale Blue Chips „für die Ewigkeit“ in einen Index, die ihrer Ansicht nach über Generationen hinweg erfolgreich sein werden, weil sie über dominante Marktpositionen oder krisenfeste Geschäftsmodelle verfügen. Die Indexberechnung wird vom Indexanbieter Solactive übernommen, Morgan Stanley ist Maker Maker für das Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000DA0ABP0 auf den „Der Aktionär Aktien für immer Index“.

Fixer Basket von 10 internationalen Blue Chips