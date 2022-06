NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Getinge von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 425 auf 344 schwedischen Kronen gesenkt. Damit reagierte Analyst Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das massiv gesenkte Wachstumsziel des Medizintechnikunternehmens für 2022. Auch die Marge sei bislang höher signalisiert worden. McDowell sieht für den Marktkonsens beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) nun Korrekturbedarf von etwa 9 Prozent./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 07:20 / BST