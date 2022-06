bettermoo(d) ist mit großen Einzelhändlern im Gespräch, um seine revolutionäre Milchalternative Moodrink voraussichtlich noch diesen Sommer auf den Markt zu bringen

Vancouver, British Columbia, Kanada – 15. Juni 2022 – bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I50, WKN: A3DNBE) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d) Food“), freut sich, bekanntzugeben zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, bettermoo(d) Holdings Corp. („bettermoo(d)“), eine Marke für Milchalternativen, Gespräche mit großen Einzelhändlern in Kanada und den Vereinigten Staaten führt, um die für diesen Sommer geplante Markteinführung der revolutionären Milchalternative Moodrink vorzubereiten.

Im Hinblick auf die bevorstehende Markteinführung der ersten bettermoo(d)-Produkte in diesem Sommer hat das Unternehmen mit zahlreichen Einzelhändlern gesprochen, um das Produkt in die Regale zu platzieren. Gespräche wurden mit einigen der größten nordamerikanischen Einzelhandelsketten geführt, um genügend Aufträge zu akquirieren, um für die gesamte Produktionsserie bereits vor dem Produktionsstart Abnehmer zu haben. Die Einzelhändler, mit denen das Unternehmen im Gespräch ist, sind bekannte Unternehmen, und wenn bettermoo(d) seine Produkte in allen ihren Filialen in die Regale platzieren kann, würde es in Nordamerika eine bedeutende Präsenz erreichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seinen Aktionären in Kürze weitere Informationen zu diesen Gesprächen geben kann.

Es wird versuchen, vom schnell wachsenden nordamerikanischen Markt für Milchalternativen zu profitieren, der im Jahr 2021 einen Umfang von 3,5 Mrd. Dollar hatte und bis 2026 auf 7,25 Mrd. Dollar anwachsen soll[i]. Das Unternehmen hat es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, Käufer konventioneller Milchprodukte in lebenslange bettermoo(d)-Kunden zu verwandeln, da die firmeneigene Kräutermischung von Moodrink speziell formuliert wurde, um den großartigen Geschmack von Milch und traditionellen Milchprodukten aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachzuahmen. Indem das Unternehmen nicht nur Veganer und Verbraucher, die sich pflanzlich ernähren möchten, anspricht, will es vom riesigen nordamerikanischen Markt für biologische Milchprodukte und ‑getränke profitieren, der einen Wert von 8,05 Mrd Dollar hat und bis 2026 voraussichtlich 16,57 Mrd. Dollar erreichen wird[ii].