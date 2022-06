Nano One bestellt Lisa Skakun als unabhängige Direktorin und legt das Datum für seine Jahreshauptversammlung 2022 fest

Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Unternehmen für umweltfreundliche Technologien im Bereich der Batteriematerialien, freut sich bekannt zu geben, dass Frau Lisa Skakun mit sofortiger Wirkung in der Funktion einer unabhängigen Direktorin („Independent Director“) in das Board of Directors berufen wurde.

Paul Matysek, Executive Chair von Nano One, erklärte: „Im Namen des Boards und des gesamten Teams heißen wir Lisa bei Nano One in einer für das Unternehmen besonders spannenden Phase willkommen. Lisa verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaft, Regulierung und Governance. Im Rahmen unserer wichtigsten Wachstumsinitiativen in den Provinzen Québec und British Columbia, mit denen wir langfristig eine entsprechende Wertschöpfung für unsere Stakeholder sowie für die globale Lieferkette für Lithiumionenbatterien generieren wollen, wird uns Lisa mit ihrer nachweislichen Erfolgsbilanz und ihren profunden Fachkenntnissen eine wertvolle Unterstützung sein.“

Lisa Skakun ist eine Juristin und Führungskraft, die auf über 20 Jahre Erfahrung mit privaten und börsennotierten Unternehmen in den verschiedensten Branchen verweisen kann. In der Funktion des Chief Legal, Regulatory und Corporate Affairs Officer ist Lisa derzeit bei der Coast Capital Savings Federal Credit Union für alle Funktionen in den Bereichen Recht, Fusionen und Übernahmen, öffentliche Angelegenheiten, Compliance, Risikomanagement bei Finanzdelikten sowie Unternehmensführung zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Coast Capital Savings war Lisa von 2015 bis 2018 in der Funktion eines Chief Legal & Administrative Officer bei der Firma Mogo Finance Technology, einem an der TSX notierten Fintech-Unternehmen, beschäftigt.

Lisa hat einen LLB-Abschluss von der University of British Columbia, einen Master of Laws-Abschluss in Wirtschaftsrecht von der Osgoode Hall Law School (York University) und ein ICD.D-Diplom vom Institute of Corporate Directors. Lisa hat bereits folgende Auszeichnungen erhalten: den „Lexpert Zenith Award: Celebrating Women in Law“, den „PEAK Award“ in der Kategorie „Rising Star“ der Association of Women in Finance und den „National Post Award for Tomorrow's Leader“ bei den Western Canada General Counsel Awards.