Das Juni-Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, das am gestrigen Dienstag begann, kommt heute zu seinem Ende. Im Vorfeld waren die meisten Experten und Beobachter davon ausgegangen, dass die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte anheben wird. Dann allerdings wurde bekannt, dass die Inflationsrate in den USA im Mai 8,6% erreicht hatte.

Damit geraten diejenigen Analysten, die daran glauben, dass die US-Zentralbank auch weiterhin an ihrem Plan festhält, die Zinsen zu den restlichen Treffen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben, in die Minderheit. (Neben dem aktuellen Treffen des Offenmarktausschusses stehen Fed-Meetings dieses Jahr noch im Juli, September, November und Dezember an). Sollten die Notenbanker sich entscheiden, den Leitzins bei jedem Treffen um 50 Basispunkte anzuheben, würden zum aktuellen Zinssatz von 75 bis 100 Basispunkten noch einmal 250 Basispunkte hinzukommen, der Leitzins Ende des Jahres in den USA damit bei 325 bis 350 Basispunkten liegen.

Die Aussicht, dass die Zinsen aber möglicherweise doch stärker bzw. schneller steigen könnten, haben den Goldpreis zuletzt stark unter Druck gesetzt. Kostete eine Unze des gelben Metalls zu Wochenbeginn noch mehr als 1.870 USD, so werden heute gerade einmal rund 1.815 USD für die Unze Gold gezahlt. Das ist bereits ein Minus von rund 2,9%. Sollte die Fed sich jetzt tatsächlich entscheiden, den Leitzins um 75 Basispunkte anzuheben, um die Inflationsbekämpfung zu verstärken, ist es durchaus möglich, dass Gold unter die Marke von 1.800 USD fällt. Sollten die Notenbanker allerdings doch an den Zinsschritten von „nur“ 50 Basispunkten festhalten, könnte das zu einem Goldpreisanstieg führen. Denn schließlich geht eine große Zahl von Marktteilnehmern mittlerweile von einem stärkeren Zinsschritt aus.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren! - https://goldinvest.de/newsletter

Goldinvest auf LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/goldinvest-de/



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht oder kann bestehen zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.