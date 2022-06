encourageventures feiert Geburtstag - Deutschlands größtes Netzwerk für Female Entrepreneurship blickt auf ein Jahr voller Erfolge zurück (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Erfolgskennzahlen:- Mit aktuell 460 teilnehmenden Start-ups und 470 Investorinnen hat sichencourageventures als Deutschlands größtes Ecosystem für FemaleEntrepreneurship in kurzer Zeit etabliert.- Seit Gründung des Vereins am 17. Juni 2021 haben sich monatlichdurchschnittlich 40 Start-ups und (Neu-)Investorinnen auf der Netzwerk-Websiteregistriert.- Ca. 50 Events für Investorinnen und Gründerinnen-Teams haben bereitsstattgefunden.- Über 80 Start-ups wurden bisher durch Investments, Mentoring und Sponsoringunterstützt.Der Veränderungswille der Initiatorinnen von encourageventures war groß, als siesich vor einem Jahr am 17. Juni 2021 zusammenschlossen, um mehr Vielfalt in dieGründer:innen- und Investor:innenlandschaft Deutschlands zu bringen. Der Erfolgbestätigt die beiden Co-Vorsitzenden und Multi-Aufsichtsrätinnen Ina Schlie undAlexa Hergenröther zwölf Monate später. Durchschnittlich verzeichnete dasNetzwerk vom Start bis heute monatlich ca. 40 Neu-Registrierungen von Start-upsund Investorinnen. Die Zahl der angemeldeten Investorinnen und Mentorinnen hatsich somit in nur zwölf Monaten fast verzehnfacht. 460 Expertinnen geben aktuellKnow-how, Kapital und Kontakte an die registrierten Start-ups weiter. EinzigeTeilnahmevoraussetzung für Start-ups: Mindestens eine Frau muss im Gründungsteamsein. In rund 50 Events wurden über 80 solcher Start-ups mit Investments,Mentoring und Sponsoring unterstützt."Was mich neben den hohen Anmeldezahlen von Start-ups und Investorinnen ammeisten beeindruckt, ist das persönliche Feedback, das wir von den Gründerinnenbekommen, die sich uns anschließen", sagt Ina Schlie und erklärt den Erfolg desNetzwerks wie folgt: "Wir freuen uns, dass es uns in nur einem Jahr gelungenist, mit encourageventures ein vorher nicht da gewesenes Ecosystem für Austauschund Wachstum zu etablieren, das Investorinnen und Gründerinnen gleichermaßenweiterbringt und damit eine entscheidende Lücke in der Angebotslandschaft fürGründerinnen in Deutschland schließt."Wie das Netzwerk Gründerinnen außerdem weiterbringt, weiß Angelika Birk, CEO undCo-Founderin von GREWP, einem digitalen Marktplatz für Teambuilding, zuberichten: "Als ich von encourageventures erfahren habe, war ich direkt von derunglaublichen Qualität der Mitglieder und ihrer nachhaltigen Vision einergleichberechtigteren Gründer:innen-Landschaft begeistert. Mich überzeugt vorallem das Wissensnetzwerk und die starke Community."Ausbau der Angebote mit neuen, innovativen FormatenAufgrund der hohen Nachfrage nach Finanzierung und Mentoring von Frauen für