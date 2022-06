Wieder mehr Abtreibungen in Deutschland im ersten Quartal

Mit 96 Prozent wurden die allermeisten Abbrüche nach der Beratungsregelung vorgenommen, nach der ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen straffrei bleibt, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt. In den übrigen Fällen lagen den Angaben zufolge medizinische Gründe vor oder die Frauen waren Opfer einer Vergewaltigung. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant./isa/DP/jha

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach einem Tiefstand im vergangenen Jahr ist die Zahl der Abtreibungen in Deutschland wieder gestiegen. Rund 25 800 Schwangerschaftsabbrüche wurden im ersten Quartal 2022 gemeldet, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das seien 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zuvor war die Zahl seit dem zweiten Quartal 2020 zurückgegangen und hatte im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit 25 Jahren erreicht. "Ob und wie diese Entwicklung mit dem Verlauf der Corona-Pandemie zusammenhängt, ist anhand der Daten nicht eindeutig bewertbar", teilte das Bundesamt mit.

