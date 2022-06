Die Fed dürfte heute die Zinsen um 0,75% anheben und bringt damit die so zögerliche EZB noch weiter unter Druck! Ein Sprecher der europäischen Notenbank hat heute morgen daher mitgeteilt, dass die EZB heute ein Sonder-Treffen abhalten wird. Der Grund: die Zinsen (Renditen) für Staatsanleihen der verschuldeten Südländer steigen extrem stark - in Frankfurt will man daher gegen diese "Fragmentierung" vorgehen. Faktisch bedeutet das: dadurch, dass die EZB im Gefolge der Fed das QE beenden muß, waren die Anleihe-Märkte das erste Mal seit Jahren unmanipuliert. Das aber passt der europäischen Notenbank nicht. Wie Isabel Schnabel formuliert: die steigenden Zinsen seien unbegründet, man werde alles tun, um den Euro zu erhalten (Draghis wahtever it takes in abgewandelter Form!). Faktisch sagt Schnabel damit, dass die Eurozone nur überleben kann, wenn die Märkte nicht frei, sondern weiter durch die EZB manipuliert sind..

Hinweise aus Video:

1. Euro-Absturz – das große EZB-Desaster – verstärkt durch die Fed

2. Dax: Sehen wir trotz großem Zinsanstieg eine Erholung?

Das Video "Zinsen: Fed bringt EZB in Not - heute Not-Sitzung!" sehen Sie hier..