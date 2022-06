FRANKFURT (dpa-AFX) - Von Signalen einer Wirtschaftserholung in China haben am Mittwoch die Aktien aus dem zuletzt schwachen Automobilsektor profitiert. Am Vortag noch auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten abgerutscht, gewann der Sektor nun als einer der Favoriten der Stoxx-600-Übersicht 1,4 Prozent.

