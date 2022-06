PATAGONIA & HEIQ BRINGEN GEMEINSAM DIE NÄCHSTE GENERATION DER GERUCHSKONTROLLTECHNOLOGIE FÜR TEXTILIEN AUF MINZBASIS AUF DEN MARKT

ZÜRICH, Schweiz, 15. Juni 2022 /PRNewswire/ -- HeiQ und Patagonia heben ihre langjährige Forschungskooperation auf die nächste Stufe und kündigen die Markteinführung einer gemeinsam entwickelten Geruchskontrolltechnologie für Textilien an, HeiQ Fresh MNT - eine aus Minzöl gewonnene Textiltechnologie zur Kontrolle der Geruchsentwicklung von Textilien aus erneuerbaren Quellen.

Die langjährige Forschungspartnerschaft zwischen Patagonia und HeiQ hat eine weitere innovative Lösung für ein Problem vieler Textilien hervorgebracht: Geruchsbildung. Inspiriert von der Entschlossenheit Patagonias, die in all ihren Produkten verwendete Chemie kontinuierlich zu verbessern, kündigen die beiden Pioniere die Einführung von HeiQ Fresh MNT an, einer nachhaltigen Geruchskontrolle der nächsten Generation auf Basis von ätherischem Minzöl, das aus einer erneuerbaren und nachhaltigen Quelle stammt.

Die ähnliche Umwelt- und Sozialphilosophie von Patagonia und HeiQ war der Grund dafür, dass die beiden Marken seit 2015 eine intensive Forschungspartnerschaft eingegangen sind. Patagonia liefert die Ideen und gibt die Grundsätze vor, HeiQ nutzt sein Fachwissen in der Formulierung von Spezialchemikalien und deren Anwendung auf Textilien, um Ausrüstungen zu schaffen, die den Markt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Funktionalität übertreffen.

Nachhaltiges Geruchsmanagement der nächsten Stufe

HeiQ Fresh MNT ist das jüngste Mitglied der HeiQ Fresh-Familie nachhaltiger Geruchsmanagement-Technologien und ergänzt das mineralbasierte HeiQ Fresh HAX und das biobasierte HeiQ Fresh FFL des Unternehmens. HeiQ Fresh MNT verwendet eine erneuerbare und aus verantwortungsvollen Quellen stammende Textiltechnologie auf der Basis von Minzöl, um die Geruchsentwicklung auf Textilien zu kontrollieren. Dadurch erhalten die Textilien eine lang anhaltende Geruchskontrolle, die dafür sorgt, dass die Kleidungsstücke frisch riechen und die Träger sich den ganzen Tag lang sauber und wohl fühlen. Basierend auf der Testmethode ISO17299-3A, bei der Isovaleriansäure verwendet wird, haben die behandelten synthetischen Fasern eine mehr als doppelt so hohe Geruchsbekämpfungseffizienz wie die derzeitigen Industriestandards.