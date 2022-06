APA ots news: Bankensektor ist resilient, aber verbindliche Vorgaben für Wohnimmobilienfinanzierung sind sinnvoll

Präsentation des 43. Financial Stability Report der OeNB

Wien (APA-ots) - Der von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) heute präsentierte Financial Stability Report zeigt, dass die Finanzstabilität in Österreich während der Pandemie gewahrt blieb. Der Krieg in der Ukraine trübt den Ausblick deutlich ein, jedoch sind - unter anderem aufgrund risikomindernder aufsichtlicher Maßnahmen - dessen Erstrundeneffekte für den österreichischen Bankensektor verkraftbar. Die systemischen Risiken, die sich aus der nicht nachhaltigen Wohnimmobilienfinanzierung in Österreich ergeben, haben sich in den letzten Jahren stetig erhöht und erfordern nun frühestmöglich rechtlich bindende Maßnahmen.