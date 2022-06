Mit einem Kursverlust von 30 Prozent seit dem Jahresbeginn 2022 zählt die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) zu den schlechtesten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Nachdem die Aktie am 13. Juni 2022 bei 86,70 Euro auf den tiefsten Stand seit 12 Monaten gefallen war, konnte sie sich danach auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 87,20 Euro erholen.

Trotz der anhaltenden Schwäche des Aktienkurses bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 142 Euro ihre Kaufempfehlungen für den in der Neuausrichtung befindlichen Softwarekonzern, der seinen Kunden softwaretechnische Gesamtlösungen anbieten möchte. Kann die SAP-Aktie, die noch am 8.6.22 oberhalb von 95 Euro notierte, in den nächsten Tagen einen Teil der Verluste aufholen und zumindest wieder auf 93 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.