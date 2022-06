Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Laut "Brand Finance" - der weltweit führenden

Beratungsfirma für Markenbewertung



Die Indian Hotels Company (IHCL) (https://www.ihcltata.com/) , (https://www.ihcl

tata.com/?utm_source=Taj_Press_Release&utm_medium=Referral&utm_campaign=TAJ_IS_I

NDIAS_STRONGEST_HOSPITALITY_BRAND) Indiens größtes Hotelunternehmen, hat bekannt

gegeben, dass seine Kultmarke Taj (https://www.tajhotels.com/) von Brand Finance

zur World's Strongest Hotel Brand 2022 erklärt wurde. Der Jahresbericht "Hotels

50 2022" des weltweit führenden Beratungsunternehmens für Markenbewertung

zeichnet die wertvollsten und stärksten Hotelmarken weltweit aus.



Puneet Chhatwal, Geschäftsführer und Chief Executive Officer, Indian Hotels

Company , erklärte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Taj zum zweiten Mal in

Folge zur weltweit stärksten Hotelmarke ernannt worden ist. Das bestätigt, dass

Taj den weltweit anerkannten Maßstab für Exzellenz in der Branche setzt."





"Die Reisenden fühlen sich zunehmend zu Marken hingezogen, die nicht nurWeltklasse-Luxus verkörpern, sondern auch verantwortungsvolle Geschäftspraktikenverfolgen, und Taj ist gut aufgestellt, um dem Gastgewerbe den Weg in dieZukunft zu weisen. Diese Anerkennung ist ein Zeichen des unerschütterlichenVertrauens unserer Gäste und feiert den unbeugsamen Geist unserer Mitarbeiter,die das Vermächtnis der Marke verkörpern und gleichzeitig die Essenz der Tajnesszum Leben erwecken."Taj (https://www.tajhotels.com/) erhielt einen Markenstärkeindex mit insgesamt88,9 von 100 Punkten, und eine entsprechende AAA -Bewertung fürKundenvertrautheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmensreputation sowiefür seinen erstklassigen Kundenservice.Der Bericht Hotel 50 2022 unterstreicht die erfolgreiche Strategie desUnternehmens zur Überwindung der pandemiebedingten Herausforderungen und dafür,für die Bedürfnisse der Verbraucher relevant zu bleiben. Taj(https://www.tajhotels.com/) setzt sich auch voll und ganz für die Unterstützungder Gemeinschaft ein, unter anderem im Gesundheitsbereich.Weitere Informationen finden Sie hier (https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-hotels-50-2022-preview.pdf) im vollständigen Bericht von BrandFinance.Informationen zu The Indian Hotels Company Limited (IHCL)The Indian Hotels Company Limited (IHCL) (https://www.ihcltata.com/) und ihreTochtergesellschaften vereinen eine Gruppe von Marken und Unternehmen, die eineVerschmelzung von warmer indischer Gastfreundschaft und Weltklasse-Servicebieten. Dazu gehören Taj (https://www.tajhotels.com/) - die Kultmarke fürbesonders anspruchsvolle Reisende, die laut dem Brand Finance Hotels 50 Report2022 bzw. dem India 100 Report 2022 als "World's Strongest Hotel Brand" und"India's Strongest Brand" eingestuft wurde; SeleQtions(https://www.seleqtionshotels.com/) , eine ausgesuchte Sammlung an Hotels;Vivanta (https://www.vivantahotels.com/) , anspruchsvolle Hotels der gehobenenKlasse; und Ginger (https://www.gingerhotels.com/) , das das "Lean-Luxe"-Segmentrevolutioniert.IHCL (https://www.ihcltata.com/) verfügt über ein Portfolio von 237 Hotels,davon 60 in der Entwicklung, auf vier Kontinenten, in 11 Ländern und an über 100Standorten weltweit.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1839406/Taj_Strongest_Brand.jpg