ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ABRDN doppelt abgestuft von "Outperform" auf "Underperform" und das Kursziel von 230 auf 180 Pence gesenkt. Analystin Haley Tam hält das Ziel der Investmentgesellschaft, den Ertrag im hohen einstelligen Bereich zu steigern, im aktuellen Marktumfeld für schwer erreichbar. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie kappte sie ihre Ergebnisschätzungen je Aktie um bis zu 15 Prozent./ag/tih

