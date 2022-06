Quantinuum schließt Hardware-Upgrade ab und erreicht 20 vollständig verbundene Qubits

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Der kürzlich aktualisierte

H1-1-Quantencomputer wurde umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung und

Funktionalität zu überprüfen, unter anderem durch den Kunden JPMorgan Chase, der

seine Ergebnisse veröffentlicht hat



Quantinuum (https://www.quantinuum.com/) hat heute ein umfassendes Upgrade

seiner Systemmodell-H1-Technologie angekündigt. Dazu gehören die Erweiterung auf

20 vollständig verbundene Qubits und die Erhöhung der Anzahl an

Quantenoperationen, die parallel durchgeführt werden können.





Die Verbesserungen stärken die Rechenleistung des Quantencomputers H1-1(https://www.quantinuum.com/products/h1) , Powered by Honeywell, der seit seinerMarkteinführung im Herbst 2020 zahlreiche Branchenrekorde für das Quantenvolumen(https://www.quantinuum.com/pressrelease/quantum-milestone-16-fold-increase-in-performance-in-a-year) , ein Maß für die Gesamtleistung, aufgestellt hat."Dank diesen Upgrades sind Entwickler in der Lage, komplexere Berechnungendurchzuführen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen", erklärte Tony Uttley,Präsident und Chief Operating Officer von Quantinuum. "Dieses Upgrade ist einweiteres Beispiel für unser einzigartiges Geschäftsmodell, das darin besteht,unsere Systeme kontinuierlich zu aktualisieren, auch nachdem sie bereits imkommerziellen Einsatz sind, um unseren Benutzern stets die beste Leistung zubieten."Das aktualisierte System wurde umfangreichen Tests durch interne und externeBenutzer unterzogen, um die Leistung und Funktionalität zu überprüfen,einschließlich einer privaten Bewertung durch JP Morgan Chase(https://www.jpmorgan.com/technology/flare) ."Das Quantencomputer-Team von JPMorgan Chase hat den Quantencomputer vonQuantinuum verwendet, um Experimente durchzuführen, die die Messung undWiederverwendung von Schaltkreisen und die quantenbedingte Logik verwenden unddas sehr hohe Quantenvolumen des Computers nutzen", erklärte Marco Pistoia,Ph.D., Distinguished Engineer und Leiter der Quantencomputing- undKommunikationsforschung in der Bank. "In unseren Experimenten haben wir die 20Qubits des H1-1-Computers auf einem Quantenverarbeitungsalgorithmus fürnatürliche Sprache zur extraktiven Textzusammenfassung verwendet. Die Ergebnissewaren fast identisch mit den Referenzwerten, die mit einem geräuschlosenSimulator berechnet wurden, was die hohe Wiedergabetreue des Computersbestätigt, wie es sich in unserem jüngsten arXiv-Preprint(https://arxiv.org/abs/2206.06290) gezeigt hat. Aus diesem Grund ist derQuantinuum-Computer weiterhin eine wesentliche Ressource für unsere Forschung im