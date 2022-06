Die bei­den Haupt­be­las­tungs­fak­toren der letz­ten Mo­nate be­stehen un­ver­än­dert: Der Krieg in der Ukra­ine und die Lock­downs in chi­nesi­schen Groß­städten.

Dies be­las­tet wei­ter­hin al­le As­set-Klas­sen. Ak­tien, Edel­me­tal­le, An­lei­hen und auch Cryp­to-Wäh­run­gen bo­ten im ver­gan­genen Mo­nat kei­nen Rück­zugs­ort vor fal­len­den Kur­sen.

Selbst der US-$ zeig­te Schwä­che bis auf knapp 1,08 US-$/€. Wir ha­ben das Port­fo­lio un­ver­än­dert be­las­sen.

Outlook

Der Krieg in der Ukraine so­wie die Lock­downs in Chi­na sind je­weils aus­schließ­lich po­li­tisch be­dingt.

Bei­de Si­tu­ati­onen wer­den sich lö­sen – wahr­schein­lich eher kurz- als mit­tel­fris­tig. Ein Waf­fen­still­stand und/­oder eine Öff­nung ers­ter Städ­te in China bö­ten den Märk­ten dann einen ad-hoc Schub von bspw. rund 1.000 Dax-Punk­ten nach oben – an der­ar­ti­gen Ta­gen muß man dabei sein.



Mit diesen – wann auch im­mer be­gin­nen­den – Ent­span­nun­gen wird auch der Druck von der In­fla­tions­seite wei­chen: In Fol­ge eines Waf­fen­still­stan­des werden die Ener­gie­preise (als einer der trei­ben­den Fak­toren der In­fla­tion) zurück­kom­men. In Fol­ge von Wieder­eröf­fnun­gen in China wer­den die Lie­fer­ket­ten wie­der ge­schlos­sen/­ver­bes­sert und die Tei­le­ver­sor­gung/­das Wa­ren­an­ge­bot ver­bes­sert sich wie­der.



Die Zen­tral­banken werden dann ihre Zins­poli­tik moderater aus­rich­ten kön­nen und müs­sen, um die Kon­junk­tur zu unter­stützen. Wir er­war­ten nicht, dass die FED und die EZB ihre aktu­el­len Hal­tun­gen be­tref­fend wei­terer Zins­er­hö­hungen in 2022 durch­hal­ten wer­den. Rück­läu­fige Zins­erwar­tungen werden die Ak­tien- und Bond­märkte unter­stützen. Wir gehen – un­ver­ändert – von deut­lich höheren Ak­tien­kur­sen zum Jahres­ende 2022 als im 4Q2021 aus.



Gold hat nach For­mie­ren des all-time Dop­pel­tops bei 2.060 eine Kor­rek­tur­phase ge­star­tet und auch den Wider­stand bei 1.840 $/Unze nach unten durch­stoßen. Wir kön­nen uns einen Wieder­ein­stieg zu späterer Zeit gut vor­stel­len. Unser ak­tu­el­les – vor­sich­tiges – Kor­rek­tur­ziel ist nun 1.600 $/Unze.

Wasser-Aktien wer­den durch die natür­liche Knapp­heit dieses Roh­stof­fes als auch durch die Zu­ge­hörig­keit zum ESG-An­lage­be­reich wei­ter pro­fi­tieren. Was­ser­stoff steht unseres Er­ach­tens in den Start­löch­ern, wenn die tech­ni­schen Nach­teile von Elek­tro-PKWs und ins­be­son­dere Elek­tro-LKWs of­fen­kun­di­ger werden – wir hal­ten diese klei­nere Po­si­tion ent­sprech­end mit einem klei­nen An­teil pers­pek­tiv­isch. Der US-$ dürf­te bei stei­gen­der Ri­si­ko­be­reit­schaft zu­nächst wie­der et­was zu­rück­kom­men, be­vor er sei­nen wei­ter­en Weg in Rich­tung Pari­tät zum Euro fort­setzen wird.





Finden Sie hier weitere Artikel und Informationen von Alpine.