Adani und TotalEnergies gründen größtes Ökosystem für grünen Wasserstoff der Welt

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Adani New Industries Ltd investiert 50 Mrd.

USD in grünen Wasserstoff



Das umfangreichste Engagement für grünen Wasserstoff durch ein Unternehmen in

Indien



Adani, Indiens am schnellsten wachsendes diversifiziertes Geschäftsportfolio,

und der französische Energiegroßkonzern TotalEnergies sind eine neue

Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam das weltweit größte Ökosystem für grünen

Wasserstoff zu gründen. Im Rahmen dieser strategischen Allianz erwirbt

TotalEnergies von Adani Enterprises Ltd (AEL) eine Minderheitsbeteiligung von 25

% an Adani New Industries Ltd (ANIL).