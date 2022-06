GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Umsatzzahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Um Währungseffekte bereinigt liege das Wachstum des Textilkonzerns über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dies bedeute aber einen Rückgang gegenüber dem Niveau vor der Corona-Pandemie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.