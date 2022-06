Nect Ident goes B2B - großes Wachstumspotenzial im Firmenkundengeschäft (FOTO)

Hamburg (ots) -



Bei Transaktionen zwischen Unternehmen muss nicht nur die Identität desGeschäftspartners, sondern auch dessen Zeichnungsberechtigung sichergestelltwerden. In der Nect Wallet ist mit Nect Business Ident durch den automatisiertenAbgleich mit dem Handelsregister nun beides möglich. Die zweifache Legitimierungmit Nect Ident dauert nur wenige Minuten. Der Geschäftspartner identifiziertsich in Echtzeit mittels eines Ausweisdokuments und eines Selfie-Videos. ImAnschluss daran findet im Hintergrund ein vollautomatischer Abgleich mit demHandelsregistereintrag statt. Nach erfolgreicher Identifizierung wird derpersönliche digitale Ausweis des Geschäftspartners in der Nect Wallethinterlegt. Dieser digitale Ausweis kann für weitere Identifizierungen erneutverwendet werden.In der Nect Wallet ist mit Nect Sign auch eine Lösung für die qualifizierteelektronische Signatur integriert. Nect Sign bietet ein weiteres imGeschäftsverkehr wichtiges Feature, denn es ermöglicht unter anderem, dassmehrere Personen ein Dokument rechtskräftig digital unterschreiben können.Benny Bennet Jürgens, Gründer und CEO der Nect GmbH: "Mit Nect als Schnittstellezum Handelsregister können Unternehmen unsere bewährte digitale Identifizierungjetzt nicht mehr nur für den komfortablen Austausch mit ihren Endkunden nutzen,sondern auch zur Vereinfachung ihrer Transaktionen mit Firmenkunden, Zulieferernund Dienstleistern. Durch die Integration von digitaler Identifizierung, derLegitimation durch den Handelsregisterabgleich und der rechtssicherenelektronischen Unterschrift in der Nect Wallet bieten wir eine"All-in-One-App"-Lösung -- ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einemumfassenden ID-Ökosystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Durch dieneue integrierte Funktionalität erwarten wir einen weiteren kräftigenWachstumsschub bei Unternehmen, für deren B2B-Geschäftsmodell wir jetzt einestarke Lösung auf Basis unserer bewährten Wallet anbieten können."Bereits seit 2018 wird die App von Nect im Rahmen von Freischaltprozessengenutzt. Die von Nect entwickelte und patentierte Technologie ist alsVertrauensdienst-Modul zertifiziert (eIDAS) und entspricht neben denregulatorischen Vorgaben des Vertrauensdienstegesetzes (VDG) und derVertrauensdiensteverordnung (VDV) auch dem Telekommunikationsgesetz (TKG) undweiteren Vorgaben regulierter Branchen. Der Einsatz der Nect Technologie istauch für behördliche Zwecke anerkannt.Über NectDie Nect GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes IT-Unternehmen mit Sitz inHamburg. Gegründet 2017 von Benny Bennet Jürgens und Carlo Ulbrich, steht Nectfür die Implementierung von vollautomatischen Trust Services mithochentwickelter Technologie. Die von Nect entwickelte und patentierteTechnologie wurde 2018 erstmalig in Form des Nect Idents, einer KI-basiertenOnline-Identifizierung per App, bei der R+V Versicherung eingesetzt.Mittlerweile gehören weitere namhafte Unternehmen, u. a. der ADAC, die BARMERund die Telekom Deutschland zum Kundenstamm. Neben dem Nect Ident bietet dasUnternehmen mit Nect Sign eine Lösung für die qualifizierte elektronischeSignatur (QES) sowie die Nect Wallet, die als digitaler Ausweis fungiert undeine Wiederverwendung der digitalen Identität in wenigen Sekunden ermöglicht.Datensicherheit und Datenschutz stehen im Fokus der Nect-Lösungen. Dies wirdsowohl durch die komplette Eigenentwicklung der Softwarekomponenten als auch dieNutzung von Rechenzentren in Deutschland mit außerordentlich hohemSicherheitslevel und den Verzicht auf Cloudlösungen sichergestellt.Pressekontakt:Louisa WölkePresse & ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: mailto:lw@nect.comTel.: +49 (0) 176 42 054 084Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149852/5248680OTS: Nect GmbH