Finanzen und Beziehung Paare wollen eigentlich mehr über Geld und Finanzen sprechen, haben aber Angst vor Streit

Hannover (ots) -



- 88 Prozent der Menschen in Deutschland finden, Finanzen sollten kein Tabuthema

in einer Beziehung sein

- Die Sorge vor Streit ist aber das größte Hindernis

- Für 39 Prozent soll über Finanzen in der Beziehung gesprochen werden,

vorsorgen sollte jedoch jeder individuell



"Über Geld spricht man nicht" - Dieses Sprichwort gilt offensichtlich nicht für

Beziehungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des

Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select, bei der im März 2022 mehr als

2.000 Menschen durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov befragt wurden. 88

Prozent der Menschen in Deutschland geben an, dass innerhalb einer Beziehung

offen über Finanzen gesprochen werden sollte.