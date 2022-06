Die Umfrage der BofA endete, bevor die US-Inflationsdaten am Freitag die Hoffnungen auf eine Pause im aggressiven Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve "zunichtemachten", so die BofA-Analysten um Michael Hartnett.

Düstere Stimmung an der Wall Street: Laut der monatlichen Umfrage der Bank of America (BofA) unter 266 Fondsmanagern sind die Aussichten auf ein globales Wirtschaftswachstum auf ein Rekordtief gesunken. Auch die globalen Gewinnerwartungen befinden sich auf dem Niveau von 2008.

"Die Stimmung an der Wall Street ist düster, aber es gibt kein großes Tief bei den Aktien, bevor es ein großes Hoch bei den Renditen und der Inflation gibt. Letzteres erfordert übermütige Zinserhöhungen der Fed im Juni und Juli", zitiert CNBC Hartnett.

73 Prozent der Befragten erwarten für die kommenden zwölf Monate eine schwächere Wirtschaft. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 1994.

Was die Positionierung anbelangt, so sind die institutionellen Anleger in Bargeld, US-Dollar, Rohstoffen, im Gesundheitswesen und in Qualitäts- und Substanzwerten investiert. Bei Anleihen, europäischen und Schwellenmarkt-Aktien sowie Technologie- und Konsumtiteln dominieren dagegen Short-Positionen.

Aggressive Zinsschritte der Notenbanken wurden von den Investoren als größtes Risiko für die Märkte gesehen, gefolgt von einer weltweiten Rezession. Long-Positionen in Öl und Rohstoffen wurden laut BofA-umfrage am häufigsten gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion