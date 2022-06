Bridgetek stellt neue Sensoren und Aktoren vor, um die IoT-Implementierung für Unternehmen zu vereinfachen

Singapur (ots/PRNewswire) - Bridgetek Pte Ltd (https://brtchip.com/) . führt

eine neue Reihe von Sensoren und Aktuatoren ein, um die Produktivität, die

Konsistenz von Qualität und Ertrag, die Auslastung der Mitarbeiter und die

effiziente Nutzung von Ressourcen zu verbessern. Zu den Anwendungsbereichen

gehören u. a. industrielle Steuerungen, intelligente Landwirtschaft, marine

Aquakultur, intelligente Büros, Laborinstrumente und Parkhäuser.



Die Sensoren und Aktoren sind so konzipiert, dass sie in einem gemeinsamen

Netzwerk, dem Long-Distance Sensor Bus ( LDSBus ), zusammenarbeiten. Dies

vereinfacht die Verkabelung erheblich, da Standardverbindungen verwendet werden

und der Strom an die angeschlossenen Geräte verteilt wird. Außerdem wird die

Komplexität der Verbindung verschiedener Geräte, Protokolle, Netzwerke und

Software beseitigt, so dass sie nahtlos zusammenarbeiten können. Alle

Sensordaten und Aktuatorbefehle auf dem LDSBus werden über die proprietären

Bridgetek IoTPortal Gateways zum und vom IoTPortal weitergeleitet.