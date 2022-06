STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) setzt seinen Erholungskurs von der Corona-Pandemie weiter fort. Zwischenzeitlich hatte sich das Wachstum des Inditex-Konkurrenten wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Lockdowns in China verlangsamt, doch zogen die Geschäfte zuletzt wieder an. Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 54,5 Milliarden schwedische Kronen (5,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Damit übertrafen die Schweden die Erwartungen von Analysten. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Plus 12 Prozent. H&M will am 29. Juni seinen Halbjahresbericht vorlegen.

Allerdings überschatteten die Unsicherheit bezüglich der Margen-Aussichten sowie der anhaltende Kostendruck das Umsatzplus. Die Aktie drehte nach frühen Gewinnen ins Minus und verlor zuletzt rund 3,8 Prozent an Wert. Damit war das Papier der größte Verlierer im Index OMX Nordic 40.