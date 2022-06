JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Der Modekonzern habe wie der Konkurrent Inditex bestätigt, dass das Reopening in Europa für starke Nachfrage gesorgt habe, schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Spanier hätten dabei allerdings mehr beeindruckt. Insgesamt stuft Grzinic das zweite Quartal von H&M als solide ein./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 02:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 02:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.