90 Jahre ZIPPO Kultmarke enthüllt neue Markenplattform "Live with Confidence" / Zum Auftakt erzählt Zippo von Menschen, die ihren Weg gehen (FOTO)

BRADFORD (ots) - Zippo Manufacturing Company, der weltbekannte Hersteller des

legendären windfesten Feuerzeugs und eines wachsenden Sortiments an Lifestyle-

und Outdoor-Produkten, präsentiert anlässlich des Jubiläums eine neue globale

Markenplattform. Das Motto "Live with Confidence" unterstreicht den Markenkern:

Seit 90 Jahren stellt Zippo zuverlässige, robuste Essentials für den Alltag her,

deren Verarbeitungsqualität weit über den Standard hinaus geht. Die neue

Positionierung vereint langjähriges Engagement für Handwerkskunst sowie

Langlebigkeit und vermittelt Nutzern vor allem das nötige Vertrauen in

Zippo-Produkte - damit sie die Freiheit haben, zu tun, was sie wollen und wie

sie es wollen.



Das Unternehmen erweckt "Live with Confidence" durch unterschiedliche Maßnahmen

zum Leben, darunter das Logo, die Verpackung und das Marketing. Besonderes

Highlight: eine Reihe neuer Videos und Fotos von selbstbewussten Menschen, die

Zippo-Produkte auf eine Weise verwenden, die von alltäglich bis hin zu

außergewöhnlich reicht. Dazu zählt die Geschichte einer Bogenschützin, die mit

ihren Füßen brennende Pfeile abschießt, eines Mixologen, der Cocktails mit einem

charakteristischen Zippo Feuerzeug anzündet, eine E-Gamerin, die Zippo

Handwärmer nutzt, um ihre Finger warm zu halten - und nicht zuletzt der

historische Bericht eines Veteranen, dessen Leben durch ein Zippo Feuerzeug

gerettet wurde.