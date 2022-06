München (ots) - Mit einem elektrischen Kleinflugzeug, das schon vor 2030

Der Mircoliner von VAERIDION wird neun Passagiere plus Crew bis zu 500 kmtransportieren können - ganz ohne Abstriche bei Sicherheit und Komfort. Ererreicht die höchste Energieeffizienz seiner Klasse. Möglich wird das auch durchdas von Segelfliegern inspirierte aerodynamische Design der Tragflächen. Um dasStrukturgewicht und damit die Reichweite noch weiter zu optimieren, werden dieBatterien in die Flügel integriert - nicht, wie sonst üblich in den Rumpf."Die Wende zur emissionsfreien Luftfahrt muss so schnell wie möglich eingeleitetwerden, nicht nur weil in einigen Ländern ab 2030 Kurzstreckenflüge mitVerbrennungsmotoren verboten werden", sagt Dr. Sebastian Seemann, der CTO vonVAERIDION. "Deswegen setzen wir für unseren Microliner nicht auf Technologien,die noch gar nicht entwickelt sind. Wir kombinieren die bestenverfügbarenTechnologien."VAERIDION macht emissionsfreie Verbindungen zwischen regionalen FlugplätzenmöglichDer Microliner von VAERIDION ermöglicht Verbindungen zwischen großen Airports,regionalen Flughäfen und den bisher wenig genutzten, aber zahlreichen kleinerenFlugplätzen. Dadurch kann insbesondere Geschäftsreisenden eine emissionsfreieund zeitsparende Alternative zu Auto und Bahnangeboten werden, ohne dassstaatliche oder privatwirtschaftliche Milliardeninvestitionen in neueInfrastruktur nötig werden. Mit eigenen Solarkraftwerken könnten die Flugplätzeaußerdem die Energie für E-Flugzeuge selbst liefern."Züge und Elektroautos sind entscheidend für die Mobilitätswende. Aber in vielenRegionen halten keine Hochgeschwindigkeitszüge und eine Anbindung an Autobahnen,die sowieso ständig verstopft sind, fehlt ebenfalls", sagt Ivor van Dartel. "Werschon einmal von Münster nach Kiel oder von Stuttgart nach Dresden wollte, weiß,wovon wir sprechen. Doch es gibt bereits eine Lösung: Denn für 80 Prozent derBevölkerung in Deutschland befindet sich der nächste Flugplatz weniger als 20 kmentfernt. Diese Flugplätze kann unser Microliner verbinden."Geschäftsreisende können damit pro Trip mehrere Stunden und lästigeÜbernachtungen einsparen - und haben mehr Zeit für Familie und Freunde.VAERIDION befindet sich bereits im Gespräch mit Mobilitätsanbietern, Flughafen-und Flugplatzbetreibern, um diese Art von Angeboten zu entwickeln.Erfolgreiche Seed-Finanzierungsrunde mit führenden Tech-InvestorenIn einer ersten Finanzierungsrunde konnten sich VAERIDION unmittelbar nach derFirmengründung 3,2 Millionen Euro sichern, um ein Team von 15 herausragendenLuftfahrt- und Businessexperten aufzubauen und die Entwicklung des Microlinersvoranzutreiben. Angeführt wurde die Runde von Vsquared Ventures, beteiligt warenaußerdem Project A und Andreas Kupke."Die regionalen und lokal emissionsfreien Flüge, die VAERIDION möglich machenwird, werden für Wirtschaftswachstum und Standortattraktivität jenseits dergroßen städtischen Zentren sorgen", sagt Herbert Mangesius, General Partner beiVsquared Ventures. "Die Bedeutung dieses kurzfristig verfügbaren undskalierbaren Mobilitätsdienst können kaum überschätzt werden. VAERIDION kannhier die Führungsrolle übernehmen - mit exzellenter Expertise, dem kürzesten Wegzur Zertifizierung und dem einzigartigen Zugang zu den bestenHochleistungsbatterien, den es durch unser Netzwerk erhält."Besuchen Sie VAERIDION auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung(ILA) in Berlin vom 22. bis zum 26. Juni:Advanced Air Mobility Stage, Halle ILA3 / Stand 401