REWE schafft mehr Transparenz bei Bio-Milch und Bio-Fleisch / Über QR-Codes können Kunden Produkte chargengenau zurückverfolgen

Köln (ots) - Bei Fleisch und Milch der Eigenmarke REWE Bio haben Kund:innen absofort die Möglichkeit, mehr Informationen zur Herkunft und zu den einzelnenProduktionsstufen zu erfahren. Ein QR-Code auf der Verpackung führt zu einerOnline-Plattform mit produktindividuellen Angaben zur Lieferkette.Beispielsweise wird bei einem REWE Bio Rinder-Rumpsteak transparent undchargengenau sichtbar, in welchen Betrieben das Tier geschlachtet, zerlegt undverarbeitet wurde. Weitere Identitätsdaten zur Rückverfolgbarkeit sowie dieHaltungsformkennzeichnung ergänzen die Portalinhalte. Im Zuge des Pilotprojektswerden im Laufe der kommenden Wochen insgesamt 36 REWE Bio-Fleisch- und 2 REWEBio-Milchartikel integriert.Deutsche Herkunft und Regionalität ist Verbraucher:innen zunehmend auch beiLebensmitteln mit tierischem Ursprung wichtig. Deshalb testet REWE nun beiausgewählten Eigenmarkenprodukten von REWE Bio die Rückverfolgbarkeit von denErzeuger:innen bis zu den Konsument:innen via Smartphone. Dazu muss zuerst derQR-Code auf der Produktverpackung gescannt und anschließend die Chargen- bzw.LOT-Nummer eingegeben werden. Als Ergebnis werden den Kund:innen dieproduktspezifischen Informationen angezeigt und die einzelnen Stationen desProdukts bis zu seinem Ausgangsort offengelegt. Bei dem Service nutzt REWE diePlattform "fTRACE", die von der gleichnamigen Tochtergesellschaft von GS1Germany betrieben wird. Die Technologie bezieht die Angaben sowohl aus externenPrimärdatenbanken (u.a. QS-Prüfsystem für Lebensmittelsicherheit, InitiativeTierwohl) als auch von Informationen, die von den Lieferanten direkt ins Systemeingepflegt wurden. Dies garantiert hohe Datenqualität und einen automatischenAbgleich zur Plausibilitätskontrolle.Über REWE:Mit einem Umsatz von 26,7 Mrd. Euro (2021), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen imdeutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 77 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 20europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation,mailto:presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/108458/5248821OTS: REWE Markt GmbH