Flughafen Düsseldorf von langen Wartezeiten besonders betroffen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Personalmangel an deutschen Airports trifft nach Angaben des Bundesinnenministeriums insbesondere den Flughafen Düsseldorf. Derzeit komme es "punktuell zu Wartezeiten an Luftsicherheitskontrollen", sagte ein Ministeriumssprecher dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).



Vor allem am Standort Düsseldorf, aber auch in geringerer Ausprägung an den Standorten Hannover, Frankfurt, Köln und dem Flughafen BER liege die Wartezeit über 30 Minuten. Zwar sei durch Maßnahmen des Bundes in der Coronakrise dafür gesorgt worden, dass betriebsbedingte Kündigungen bei den Dienstleistern nicht erfolgen mussten. "Wegen anderweitiger Fluktuation ist der Personalbestand bei den Dienstleistern aber um etwa zehn bis 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 abgeschmolzen und muss - soweit möglich - ersetzt werden."