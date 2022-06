Bestnoten für die Deutsche Vermögensberatung / 15 Jahre exzellente Karrierechancen

Frankfurt (ots) - Auch im Karriere-Rating setzt die Deutsche Vermögensberatung

Maßstäbe. Bereits zum 15. Mal in Folge bewerten die Marktexperten von Assekurata

die Karrierechancen für Vermögensberater mit dem bestmöglichen Urteil

"exzellent". Laut Ratingurteil bietet die DVAG ihren Vermögensberatern modernste

Vertriebsunterstützung, reagiert agil auf Marktveränderungen und beweist mit

kontinuierlichen technischen Weiterentwicklungen einen hohen

Digitalisierungsgrad. Insgesamt erzielt die DVAG so in allen untersuchten

Kategorien herausragende Ergebnisse. Besonders im Bereich Vermittlerwachstum

konnte sich das Unternehmen im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal deutlich

steigern.



Mehr Beförderungen denn je