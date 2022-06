BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Neutral'

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,50 € , was eine Steigerung von +20,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.





NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Die Aufhebung des Corona-Lockdowns in der chinesischen Metropole Shanghai sollte der Startschuss für wieder steigende Frachtvolumina werden, doch die Wiedereinführung einiger Restriktionen mache dies unsicher, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es gebe Hinweise auf eine widerstandsfähige Nachfrage im Sektor, bei der Deutschen Post seien die kurzfristigen Aussichten aber eher negativ./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 21:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.