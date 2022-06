Ölpreise geben nach - IEA warnt vor knappem Angebot

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch bis zum Mittag gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 119,68 US-Dollar. Das waren 1,49 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,65 Dollar auf 117,28 Dollar.

Für Belastung am Markt sorgte die Erwartung einer strafferen US-Geldpolitik. Am Mittwochabend dürfte die Federal Reserve ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer deutlichen Zinsanhebung fortsetzen. Analysten erwarten eine Straffung um 0,5 Prozentpunkte, die Finanzmärkte setzen auf einen größeren Schritt um 0,75 Punkte. Höhere Zinsen bremsen die Wirtschaft und damit den Ölverbrauch.