KfW IPEX-Bank gehört abermals zu den führenden Exportbanken weltweit

Frankfurt am Main (ots) - Der Londoner Fachinformationsdienst Trade & Export

Finance (TXF) zählt die KfW IPEX-Bank zu den besten exportfinanzierenden Banken

weltweit und zeichnet sie als "Top Performing Export Finance Bank" aus, das geht

aus dem TXF Export Finance Industry Survey 2022 hervor. Damit schafft es die KfW

IPEX-Bank das sechste Jahr in Folge unter die Top 3-Platzierungen.



"Diese unabhängige Spitzenbewertung macht uns stolz - denn sie untermauert

unseren Anspruch, unsere Kunden langfristig zu begleiten und optimal zu

betreuen," erklärt Klaus R. Michalak, Vorsitzender der Geschäftsführung der KfW

IPEX-Bank. "Gleichzeitig ziehen wir aus dieser Auszeichnung Motivation, auch in

Zukunft internationale Unternehmen, Kunden und Partner bestmöglich und

individuell zu unterstützen."