- Der Arcadis "Sustainable Cities Index 2022" untersucht die

Nachhaltigkeitsentwicklung von 100 internationalen Metropolen

- Berlin landet im Ranking auf Platz fünf

- Die Bundeshauptstadt punktet mit vielen Grünflächen und einer geringen

Steigende Lebenskosten, spürbare Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen

der Corona-Pandemie: Um die wachsenden Herausforderungen zu meistern, setzen

immer mehr Metropolen auf eine nachhaltige Stadtentwicklung. Der "Sustainable

Cities Index 2022" des Planungs- und Beratungsunternehmens Arcadis schlüsselt

auf, welchen Großstädten das besonders gut gelingt. Das umfassende

Nachhaltigkeitsranking analysiert insgesamt 100 internationale Metropolen aus 47

Ländern, darunter auch vier deutsche. Der Index zeigt: Berlin gehört zu den

Vorreitern in der Nachhaltigkeitsentwicklung und schafft es unter die Top fünf

Der "Sustainable Cities Index 2022" wirft einen umfassenden Blick auf urbaneNachhaltigkeit und bezieht insgesamt 26 Faktoren in die Analyse ein. Damitliefert Arcadis Städteplanern einen aussagekräftigen Datensatz, um aktuelleEntwicklungen nachvollziehen und neue Maßnahmen für die Zukunft ergreifen zukönnen. Die Arcadis-Experten folgen dem Ansatz, dass zu einer prosperierendenStadt nicht nur ökonomisches Wachstum, sondern mehr denn je auch die ökologischeund soziale Performance einer Stadt gehören. Deshalb bewerten sie die 100untersuchten Metropolen entlang der Dimensionen "Planet", "People" und "Profit".So kann nachvollzogen werden, welche Städte die ökologischen, sozialen undwirtschaftlichen Herausforderungen am besten meistern. Arcadis geht mit derNeuauflage des "Sustainable Cities Index" auf das sich wandelndeNachhaltigkeitsverständnis ein und bezieht eine Reihe neuer Indikatoren in dieAnalyse ein.+++ Die vollständigen Ergebnisse der Arcadis-Studie "Sustainable Cities Index2022" finden Sie hier: https://ots.de/oECHzr +++Berlin erreicht beste Platzierung unter den deutschen StädtenBerlin zählt zu den nachhaltigsten Städten der Welt und springt im "SustainableCities Index 2022" auf den fünften Platz. Die Bundeshauptstadt lässt Frankfurt(Rang 16), München (19) und Hamburg (21) klar hinter sich.Zum ausgezeichneten Ergebnis trägt insbesondere Berlins Abschneiden in derDimension "Planet" bei. Die Hauptstadt erreicht Platz fünf in dieser Kategorie.Die Arcadis-Experten messen hier, wie umweltfreundlich eine Stadt handelt.Berlin überzeugt dabei unter anderem mit vielen Grünflächen und einer geringenUmweltbelastung, Nachholbedarf sieht der Index im Bereich derTreibhausgasemissionen.In der Dimension "People" verpasst Berlin nur knapp die Top zehn. Hier landet